В Сальяне предоставят новые квартиры инвалидам и семьям шехидов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане регулярно проводится работа по улучшению жилищного обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья и семей шехидов. В этой связи продолжаются социально ориентированные меры, реализуемые государством.

Как сообщает Trend, в рамках мер, предпринимаемых в этом направлении, новые квартиры людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям шехидов будут предоставлены в Сальянском районе страны. Так, будут предоставлены 12 трехкомнатных квартир.

Соответствующая работа в этом направлении уже начата Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения. Агентство прогнозирует, что данный проект обойдется в 1,2 миллиона манатов.