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На освобожденных территориях Азербайджана функционируют 11 школ - министр

Общество Материалы 6 февраля 2025 15:32 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана функционируют 11 школ - министр

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана функционируют 11 школ.

Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Trend.

Он отметил, что в этих школах работают 272 учителя.

"В этих школах обучаются 2 213 учеников. Также на освобожденных от оккупации территориях функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений, в которых работают 16 воспитателей и обучаются 183 ребенка", - добавил министр.

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