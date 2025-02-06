MİDA построит новый жилой комплекс в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начинает работы по строительству нового жилого комплекса.

Как сообщает Trend, агентство планирует построить жилой комплекс на земельном участке площадью 4,98 га на улице Алигулу Гамкюсара в городе Нахчыван

Согласно информации, MİDA уже приступило к подготовке проекта в связи со строительством жилого комплекса.

По прогнозам агентства, на выполнение указанных работ будет потрачено 619,5 тыс. манатов.

Отметим, что ранее агентство дало старт строительству нового жилого комплекса на земельном участке площадью 5,83 га в поселке Говсан Сураханского района Баку.

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