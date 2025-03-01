Азиатская парламентская ассамблея поддержала призыв к диалогу по возвращению в Западный Азербайджан - Община

БАКУ /Trend/ - В итоговом документе, принятом на сессии Азиатской парламентской ассамблеи, прошедшей в Баку с 17 по 21 февраля 2025 года, выражена однозначная поддержка безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев в родные края и призыва к диалогу в связи с возвращением.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана, сообщает Trend.

Было отмечено, что заявление Азиатской парламентской ассамблеи, объединяющей в себе парламенты 44 государств, в поддержку права западных азербайджанцев на возвращение является очередным подтверждением принятия этой темы в качестве одного из основных вопросов международной повестки дня по вопросам мира и прав человека.

"Община Западного Азербайджана благодарит Милли Меджлис Азербайджанской Республики и парламенты других государств-членов Азиатской парламентской ассамблеи за однозначную поддержку, выраженную в итоговом документе", - отмечается в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!