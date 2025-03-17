Оптимизируется график движения поездов по Абшеронской кольцевой железной дороге

БАКУ /Trend/ - В целях частичного регулирования пассажиропотока ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 1 апреля 2025 года оптимизирует график движения поездов по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги. Так, по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги в рабочие дни, по субботам и воскресеньям добавляется в общей сложности 61 рейс.

Об этом сказал начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Фараджев, сообщает Trend.

Он отметил, что по маршруту Баку–Хырдалан–Сумгайыт–Баку в пригородном направлении впервые будет запущен одноэтажный поезд FLIRT.

В связи с этим на станции Баладжары для пассажиров введены в эксплуатацию 1 новый турникетный зал и 1 новая платформа шириной 550 мм, а на станции Хырдалан расширен существующий турникетный зал, а существующая платформа адаптирована под ширину 550 мм.

В соответствии с новым графиком движения увеличится количество рейсов по маршрутам Баку–Пиршаги–Сумгайыт и Баку–Хырдалан–Сумгайыт и уменьшится интервал между поездами, в частности в полдень. Также составлено три отдельных расписания движения скоростных поездов по будням, субботам и воскресеньям.

В будние дни количество рейсов по маршруту Баку–Хырдалан–Сумгайыт–Баку будет увеличено с 24 до 36, по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт–Баку – с 42 до 56. В том числе с учетом многочисленных обращений пассажиров добавляется рейс Баку–Хырдалан–Сумгайыт в 20:20 (последний поезд по предыдущему графику был в 19:35). Это создает больше возможностей для пассажиров, возвращающихся с работы домой, позволяет снизить плотность пассажиропотока, сократить время в пути и отрегулировать интенсивность движения.

В то же время оптимизированы утренние рейсы Баку–Хырдалан–Сумгайыт. Так, поезд, отправлявшийся из Сумгайыта в 07:20, прибывал в Баку в 08:01. Поезд, отправляющийся по новому графику в 06:15, прибудет в Баку в 06:56. Кроме того, новый поезд FLİRT, который будет следовать непосредственно из Хырдалана в Баку, прибудет в Баку в 07:15. Это также создаст дополнительные возможности для тех, кто начинает работу в 8 часов утра. В этом же направлении в утренние часы будет курсировать экспресс-поезд, который будет останавливаться на станциях Баладжары и Хырдалан.

По субботам количество рейсов по маршруту Баку–Хырдалан–Сумгайыт–Баку будет увеличено с 10 до 16, а по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт–Баку – с 20 до 36.

В рамках оптимизации также составлен специальный воскресный график. Так, согласно новому расписанию, по воскресеньям количество рейсов по маршруту Баку–Хырдалан–Сумгайыт–Баку будет увеличено с 10 до 15, а по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт–Баку – с 20 до 28.

Отметим, что в целях совершенствования инфраструктуры и обеспечения безопасности движения на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии AЖД с апреля прошлого года проводит ремонтные работы на участке Сумгайыт–Пиршаги.

Все эти изменения позволят увеличить ежедневный пассажиропоток на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги с нынешних 37-38 тысяч до 48-50 тысяч человек, сказал Фараджев.

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