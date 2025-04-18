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Иностранные дипломаты прибыли в город Ханкенди (ФОТО)

Общество Материалы 18 апреля 2025 10:22 (UTC +04:00)
Иностранные дипломаты прибыли в город Ханкенди (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается организация ознакомительных поездок иностранного дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, находящиеся с визитом в Ханкенди более 100 представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, в первую очередь посетили Карабахский университет.

Здесь их встретили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов и ректор Карабахского университета Шахин Байрамов.

В визите принимают участие более 100 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 7 международных организаций, аккредитованных в Азербайджане.

Целью визита является ознакомление иностранных дипломатов с проводимыми в Ханкенди восстановительными и реконструкционными работами и условиями, созданными для студентов Карабахского университета.

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Иностранные дипломаты прибыли в город Ханкенди (ФОТО)
Иностранные дипломаты прибыли в город Ханкенди (ФОТО)
Иностранные дипломаты прибыли в город Ханкенди (ФОТО)
Иностранные дипломаты прибыли в город Ханкенди (ФОТО)
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