Пакистано-азербайджанская палата по экономическому сотрудничеству приступила к деятельности (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Пакистано-азербайджанская палата по экономическому сотрудничеству приступила к деятельности.
Как сообщает в среду Trend, седьмого июля в Баку состоялась ее презентация.
В ней приняли участие официальные представители Пакистана и Азербайджана.
Выступая на церемонии, председатель правления палаты Азер Акбаров заявил, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют исторические связи, которые постоянно развиваются.
По его словам, палата откроет новые возможности для развития экономических связей между двумя странами.
В свою очередь, президент палаты Хуррам Бхати отметил, что Азербайджан и Пакистан обладают большим потенциалом для расширения экономического сотрудничества и взаимных инвестиций.
"В то же время можно увеличить товарооборот между двумя странами. Мы должны найти пути расширения сотрудничества и экономических связей. Создание палаты окажет большую поддержку развитию двусторонних экономических связей", - сказал Бхати.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)