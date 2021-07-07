Пакистано-азербайджанская палата по экономическому сотрудничеству приступила к деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пакистано-азербайджанская палата по экономическому сотрудничеству приступила к деятельности.

Как сообщает в среду Trend, седьмого июля в Баку состоялась ее презентация.

В ней приняли участие официальные представители Пакистана и Азербайджана.

Выступая на церемонии, председатель правления палаты Азер Акбаров заявил, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют исторические связи, которые постоянно развиваются.

По его словам, палата откроет новые возможности для развития экономических связей между двумя странами.

В свою очередь, президент палаты Хуррам Бхати отметил, что Азербайджан и Пакистан обладают большим потенциалом для расширения экономического сотрудничества и взаимных инвестиций.

"В то же время можно увеличить товарооборот между двумя странами. Мы должны найти пути расширения сотрудничества и экономических связей. Создание палаты окажет большую поддержку развитию двусторонних экономических связей", - сказал Бхати.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)