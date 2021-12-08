Азербайджан почти вдвое увеличил экспорт пластмассовых изделий
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Иран готов начать сотрудничество с Азербайджаном и Россией в области синхронизации электросетей - министр
Режиссерское "оскорбление", как женщины оставляли чадры во время ее выступления. Из жизни Марзии Давудовой (ФОТО)
Начало формирования правовой базы для открытого банкинга в Азербайджане запланировано на 2022 г. (ФОТО)
Астраханский деловой центр в Баку станет точкой притяжения для бизнеса и представителей гуманитарной сферы - губернатор
Причиной использования наркотиков малолетними детьми является отсутствие родительского контроля - гендиректор Наркоцентра
Первое ознакомление с картами минных полей создает впечатление об их неточности – Агентство Азербайджана по разминированию
Министерство цифрового развития и транспорта, Университет ADA и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Самый удобный тест для установления лиц, использующих наркотики, - это экспресс-тест – гендиректор Республиканского наркоцентра
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища (ФОТО/ВИДЕО)
Во время Отечественной войны были постоянные обращения диаспорских организаций по оказанию помощи - Фуад Мурадов
ЦБА планирует разработать соответствующие стандарты для поддержки технологий открытого банкинга в 2022 г.
Центробанк Азербайджана разработает документ о концептуальном подходе к созданию цифровой валюты в 2022 году
На освобожденных территориях Азербайджана проведен посев сортов пшеницы "Şuşa", "Yaşma", "Zəfər"- интервью Trend TV из Тертера
В Азербайджане разрабатываются новые программы подготовки квалифицированной рабочей силы - Сахиль Бабаев
Азербайджан и Астраханская область РФ будут сотрудничать в рамках развития транспортного коридора Север-Юг - губернатор
MasterCard планирует расширить в регионах Азербайджана возможности безналичной оплаты проезда на общественном транспорте - Эрдем Чакар
MasterCard осуществляет проекты по расширению бесконтактных и безналичных платежей в Азербайджане – Эрдем Чакар
В предстоящие пять лет в Азербайджане предусмотрен переход на открытый и цифровой банкинг - ЦБА (ФОТО)
Центробанк Азербайджана принимает меры для обеспечения высокого уровня развития безналичных платежей (Эксклюзив)
Азербайджан открыто призвал Армению соблюдать решения и предотвращать противостояние – Эльнур Мамедов
Международный суд рекомендовал Армении решить вопрос демаркации и делимитации границ – Эльнур Мамедов
МИД Азербайджана прокомментировал претензии Еревана в связи с задержанными лицами армянского происхождения
В Азербайджане впервые вышедшие на рынок труда сталкиваются с трудностями при поиске работы по специальности - министр
Азербайджан страдал от равного подхода к агрессору и к тому, кто подвергался агрессии – Эльнур Мамедов
Агентство по развитию МСБ Азербайджана планирует создание альтернативного источника кредитования малых и средних предпринимателей
Освобожденные территории Азербайджана имеют очень большой потенциал с точки зрения обеспечения занятости - министр
Возможное открытие между Азербайджаном и Россией круизного сообщения имеет высокий потенциал - Игорь Бабушкин