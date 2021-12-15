Азербайджан и Грузия обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере транспорта

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава обсудили вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта. Об этом сообщает Trend со ссылкой на азербайджанское министерство.

Турнава находится с визитом в Азербайджане для участия в VI азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам влияния увеличения пропускной способности транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджана и Грузии, на развитие грузоперевозок между двумя странами и тарифов, применяемых при международных грузоперевозках.

Кроме того, министры обсудили ускорение работ по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и изменения в структуре его управления, возможность привлечения дополнительных объемов грузов для перевозок по БТК и установление конкурентоспособных тарифов.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)