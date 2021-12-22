В Азербайджане более 50% опрошенных семей имеют задолженности по кредитам - социсследование
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 54,4 процента опрошенных семей имеют задолженности по кредитам.
Как передает в среду Trend, об этом свидетельствуют итоги соцопроса на тему "Семейные отношения в Азербайджане: социально - психологический анализ", проведенного Центром социальных исследований.
"54,4 процента респондентов сообщили, что имеют задолженности по кредитам, 28,3 процента - другие задолженности, не связанные с кредитами. 25 процентов респондентов сообщили, что одалживали деньги другим лицам", - говорится в сообщении центра.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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