Нидерланды готовы поделиться опытом в области альтернативной энергетики с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Нидерланды готовы поделиться своим опытом в области развития морской ветроэнергетики с Азербайджаном.

Об этом Trend сказала посол Нидерландов в Азербайджане Паулина Эйзема.

"На данный момент Нидерланды предлагают свою экспертизу в этой области. Мы разработали несколько шельфовых проектов и очень хотим поделиться своими знаниями с Азербайджаном", - сказала Эйзема.

По ее словам, Всемирный банк (ВБ) организует учебный тур в сентябре 2022 года, в котором также примут участие Нидерланды. Она отметила, что тур будет включать несколько стран, в том числе Германию.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать азербайджанскую делегацию для участия в этой ознакомительной поездке. Кроме того, конференция Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC 2022), посвященная оффшорной энергетике, которая пройдет в ноябре в Амстердаме, также является хорошей возможностью для Азербайджана принять участие в мастер-классах в этой сфере. Мы переговорим с правительством Азербайджана и предложим направить туда делегацию", - добавила посол.

"Дорожная карта" оффшорной ветроэнергетики, разработанная совместно министерством энергетики Азербайджана, ВБ и Международной финансовой корпорацией, сулит очень успешное сотрудничество с Азербайджаном, отметила она.

Twitter: @mariiiakhm