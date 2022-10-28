БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается контроль над валютными операциями.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в закон Азербайджанской Республики "О валютном регулировании", обсужденном сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В законопроекте отмечается, что процессы, происходящие в мировой экономике в последние годы, делают необходимым применение новых эффективных механизмов контроля над валютными операциями. Законопроект разработан с целью повышения эффективности надзора Центрального банка как органа валютного контроля над валютными операциями и устанавливает правовые основы формирования и использования единой информационной системы по валютным операциям, проводимым резидентами и нерезидентами, в том числе по валютно-обменным операциям.

Напомним, что в соответствии со статьей 16 закона Азербайджанской Республики "О валютном регулировании" органы валютного контроля наделены полномочиями принимать нормативные акты, исполнение которых является обязательным для резидентов и нерезидентов, осуществлять контроль за исполнением законодательства о валютных операциях, осуществляемых резидентами и нерезидентами, а также актов органов валютного контроля, проверять валютные операции, определять формы и правила отчетности и документации по этим операциям. Создание единой информационной системы о валютных операциях позволит более эффективно осуществлять эту компетенцию органа валютного контроля. В единой информационной системе будет собрана информация о валютных операциях резидентов и нерезидентов. Банки и лица, имеющие лицензию на проведение валютных операций, будут вводить в эту систему информацию о проводимых ими валютных операциях и использовать эту систему для целей валютного контроля. Согласно проекту, в целях обеспечения контроля за осуществлением валютных операций в соответствии с законодательством, доступ к информации, собранной в информационной системе, может осуществляться без согласия резидентов и нерезидентов.

Изменения в закон были рекомендованы на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)