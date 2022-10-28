В Азербайджане число заключенных трудовых договоров выросло на треть - Али Ахмедов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 2017 года по сегодняшний день количество уведомлений о трудовых договорах в Азербайджане увеличилось почти на 400 тысяч, или на 31,2 процента.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на совещании заместитель премьер-министра, председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что за этот период количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей-физических лиц увеличилось на 58 процентов, а юридических лиц - на 60 процентов.

Для обеспечения непрерывности достижений в этой области одной из основных задач является также улучшение деятельности координационных комитетов, оказывающих помощь в трудоустройстве, отметил он.