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Обнародованы данные по динамике роста ВВП Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 16 декабря 2022 17:21 (UTC +04:00)
Обнародованы данные по динамике роста ВВП Азербайджана (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ/Trend/ - В январе – ноябре 2022 года ВВП Азербайджана вырос, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на 4,8 процента и составил 121,445 миллиарда манатов.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что в ненефтегазовом секторе ВВП увеличился на 9,2 процента - до 61,628 миллиарда манатов.

Как отмечается в публикации, наибольшая динамика роста ВВП за текущий период отмечалась в секторе размещения туристов и общественного питания (65,1 процента), траснпорта (22,9процента) и информационных технологий (15,4 процента).

Обнародованы данные по динамике роста ВВП Азербайджана (ФОТО)
Обнародованы данные по динамике роста ВВП Азербайджана (ФОТО)
Обнародованы данные по динамике роста ВВП Азербайджана (ФОТО)
Обнародованы данные по динамике роста ВВП Азербайджана (ФОТО)
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