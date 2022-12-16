Обнародованы данные по динамике роста ВВП Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В январе – ноябре 2022 года ВВП Азербайджана вырос, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на 4,8 процента и составил 121,445 миллиарда манатов.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что в ненефтегазовом секторе ВВП увеличился на 9,2 процента - до 61,628 миллиарда манатов.

Как отмечается в публикации, наибольшая динамика роста ВВП за текущий период отмечалась в секторе размещения туристов и общественного питания (65,1 процента), траснпорта (22,9процента) и информационных технологий (15,4 процента).