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Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)

Экономика Материалы 27 января 2023 18:23 (UTC +04:00)
Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Члены Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), объединяющего в своих рядах 15 институтов гражданского общества и бизнес-ассоциацию, ознакомились с деятельностью Бакинского Дома МСБ.

Как сообщает агентство в пятницу Trend, в ходе ознакомления с деятельностью Дома МСБ члены совета были проинформированы о том, что предпринимателям оказываются более 250 услуг со стороны около 50 государственных и частных учреждений. Помимо предоставления предпринимателям услуг "G2B" и "B2B", в доме МСБ функционирует Центр развития стартапов, медиацентр и учебные комнаты. Объединение услуг, предоставляемых предпринимателям государственными учреждениями и частными компаниями в единое пространство, позволит сэкономить время и затраты субъектов бизнеса.

Руководители бизнес-ассоциаций, представленных в Общественном совете при МСБ, отметили, что члены ассоциации будут проинформированы о Бакинском Доме МСБ и будут активно пользоваться услугами Дома.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)
Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)
Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)
Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)
Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)
Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)
Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)
Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)
Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)
Члены Общественного совета посетили Бакинский Дом МСБ (ФОТО)
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