Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Увеличились валютные резервы ЦБ Азербайджана

Экономика Материалы 1 февраля 2023 17:25 (UTC +04:00)
Увеличились валютные резервы ЦБ Азербайджана

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На первое февраля 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 9,061 миллиарда долларов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 0,73 процента, или 65,7 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 28,09 процента, или 1,987 миллиарда долларов превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

По данным регулятора, на первое февраля 2022 года официальные валютные резервы ЦБА составили 7,074 миллиарда долларов, а на первое января 2023 году - 8,995 миллиарда долларов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости