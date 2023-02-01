Увеличились валютные резервы ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На первое февраля 2023 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 9,061 миллиарда долларов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 0,73 процента, или 65,7 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 28,09 процента, или 1,987 миллиарда долларов превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

По данным регулятора, на первое февраля 2022 года официальные валютные резервы ЦБА составили 7,074 миллиарда долларов, а на первое января 2023 году - 8,995 миллиарда долларов.