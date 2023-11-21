Увеличение трансферта из ГНФАР не нанесет ущерба целям бюджетного правила - министр

БАКУ /Trend/ - Увеличение суммы трансферта из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет не нанесет ущерба целям бюджетного правила, которое лежит в основе документа фискальной политики.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, сообщает Trend.

Министр сказал, что в настоящее время происходит процесс снижения нефтяных доходов страны. "Это связано с двумя факторами. Один из них - это глобальные тенденции декарбонизации во всем мире, а другой - сокращение добычи на наших нефтяных месторождениях. Это отрицательно сказывается на доходах бюджета. Данное снижение должно быть компенсировано за счет поступлений из ненефтяного сектора. В проекте бюджета на следующий год из года в год увеличиваются поступления от ненефтяного сектора. В следующем году также ожидается значительный рост. Но это не полностью компенсирует сокращение нефтяных доходов. В связи с этим перед нами стоят большие задачи. Эти задачи в основном связаны с восстановлением освобожденных от оккупации территорий, их реинтеграцией в экономику.

Важно, чтобы на эти цели также ежегодно выделялись средства из государственного бюджета. В связи с этим я считаю, что увеличение трансферта из ГНФАР достаточно обоснованно, без ущерба макроэкономической стабильности", - сказал министр.

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