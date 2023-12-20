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Обсуждено сотрудничество между SOCAR и TotalEnergies (ФОТО)

Экономика Материалы 20 декабря 2023 19:50 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между SOCAR и TotalEnergies (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился сегодня со старшим вице-президентом компании TotalEnergies по разведке и добыче в европейском регионе Жан-Люком Гизью.

Как сообщает Trend, на встрече было отмечено долгосрочное плодотворное сотрудничество между SOCAR и компанией TotalEnergies.

Стороны рассмотрели проделанную работу в рамках соглашения о сотрудничестве между TotalEnergies и SOCAR по полномасштабному освоению газоконденсатного месторождения "Абшерон", а также реализации мероприятий по обнаружению и измерению метана с использованием дронов.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере, сферах "зеленой" энергетики и декарбонизации и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Обсуждено сотрудничество между SOCAR и TotalEnergies (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между SOCAR и TotalEnergies (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между SOCAR и TotalEnergies (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между SOCAR и TotalEnergies (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между SOCAR и TotalEnergies (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между SOCAR и TotalEnergies (ФОТО)
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