Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам "Dəmir Bank", находящегося в процессе ликвидации

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов обратился к кредиторам ОАО "Dəmir Bank", которое находится в процессе ликвидации.

Как сообщает в субботу Trend, в обращении указано, что очередные выплаты по необеспеченным требованиям кредиторов, которые являются последними в очереди, начнутся с 5 февраля 2024 года.

Оплата требований будет осуществляться в безналичном порядке.

Кредиторов просят предоставить банковские реквизиты для оплаты, обратившись с соответствующими документами в здание фонда, расположенное по адресу: город Баку, проспект Бабека, 16.

Горячая линия для получения дополнительной информации: (+994) 941

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