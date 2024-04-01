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Назван объем товарооборота и инвестиций Азербайджана и Румынии

Экономика Материалы 1 апреля 2024 14:14 (UTC +04:00)
Назван объем товарооборота и инвестиций Азербайджана и Румынии

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Министр труда и социальной защиты Азербайджана, сопредседатель азербайджано-румынской межправительственной комиссии Сахил Бабаев назвал приоритеты и показатели сотрудничества двух стран, передает в понедельник Trend по итогам заседания этой комиссии.

По словам Бабаева, существуют благоприятные возможности для сотрудничества между двумя странами в сферах энергетики, транспорта, туризма, сельского хозяйства, здравоохранения и культуры.

С.Бабаев также добавил, что объем товарооборота между Азербайджаном и Румынией в 2023 году составил 670 миллионов долларов США, причем, 605 миллионов долларов составил экспорт из Азербайджана в Румынию. За указанный период Азербайджан инвестировал в Румынию 90 миллионов долларов, а Румыния - 30 миллионов долларов, но стороны видят потенциал для роста капложений.

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