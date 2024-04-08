Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначен новый заместитель министра энергетики Азербайджана.

Соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева заместителем министра энергетики назначен Орхан Намиг оглу Зейналов, сообщает Trend.

Новый заместитель министра был представлен коллективу министром энергетики Парвизом Шахбазовым. Выступая на встрече с руководящими должностными лицами аппарата министерства и подведомственных структур, министр довел до внимания задачи, стоящие перед министерством энергетики, и пожелал новоназначенному заместителю министра и коллективу успехов в этой работе.

Отметим, что Орхан Зейналов окончил Азербайджанский государственный экономический университет. В 2003-2004 годах получил специальное дипломатическое образование в Академии дипломатической службы Пакистана, а в 2015 году - дополнительное образование в Гарвардской школе Кеннеди. С 2003 года занимал различные должности в министерстве иностранных дел Азербайджана. В 2020-2022 годах О.Зейналов занимал должность завотделом международного сотрудничества министерства энергетики, а в 2022-2024 годах - начальника Управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел.

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