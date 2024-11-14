Заложена основа по достижению новой коллективной количественной цели - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Заложена реальная основа по достижению новой коллективной количественной цели.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции в рамках COP29 сказал главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев.

"Что касается повестки дня переговоров, мы продолжаем развивать достигнутый на раннем этапе прогресс по статье 6.4 и набираем обороты по всей повестке дня переговоров на COP29. В частности, мы сосредоточены на достижении справедливой и амбициозной новой коллективной количественной цели, которая является нашим главным приоритетом на переговорах", — сказал он.

Он призвал к подготовке первоначального текста документа по новым коллективным количественным целям как можно раньше.

"Стороны приветствуют решение о переходе к проекту текста и описывают это как реальную основу для обсуждения впервые за три года технического процесса", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.