Горжусь тем, что участвую на COP29 в Баку - сенатор США

БАКУ /Trend/ - Сенатор США Шелдон Уайтхаус выразил гордость за участие в конференции COP29, проходящей в Баку. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках мероприятия, сообщает Trend.

По словам сенатора, борьба с изменением климата сопряжена с множеством вызовов.

«Большая часть работы по климату в США осуществляется на уровне штатов и муниципалитетов. Если обратить внимание на Калифорнию, пятую по величине экономику в мире, и Нью-Йорк, десятую по величине, становится очевидным, что совместными усилиями они способны достичь значительных результатов.

Климатическая проблема уже стала реальностью, и мы ощущаем её последствия. Всемирным организациям и отдельным лицам, принимающим ключевые решения, необходимо учитывать климатические факты. Инвестиционные менеджеры, банкиры, генеральные директора и корпоративные советы директоров должны адаптироваться к новым климатическим условиям», — подчеркнул он.

Отметим, что 11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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