До 2030 года необходимо сократить выбросы парниковых газов на 42% – ЮНЕП

БАКУ /Trend/ - До 2030 года необходимо сократить выбросы парниковых газов на 42 процента.

Как передаёт в понедельник Trend, об этом сказала заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен в ходе министерского круглого стола по вопросам глобальной прозрачности в области климата.

"В 2023 году глобальные выбросы углекислого газа увеличились на 1,3 процента, несмотря на многочисленные международные обязательства. У нас есть возможность сделать огромный шаг вперед, обновив обязательства и сократив выбросы парниковых газов на 57 процентов к 2035 году. Это масштабная задача, но она выполнима. Если мы не справимся, последствия будут катастрофическими", – подчеркнула Андерсен.

По ее словам, человечество продолжает двигаться в неверном направлении в борьбе с изменением климата.

"Сокращение выбросов возможно за счет увеличения использования солнечной и ветровой энергии, снижения уровня вырубки лесов, восстановления лесных массивов и управления лесами, а также реализации стратегий по сокращению выбросов метана и внедрения принципов циркулярной экономики", - отметила она.

"Сейчас самое время для глобальной мобилизации. Нам необходимы новые обязательства, которые предусматривают конкретные секторальные и национальные цели, реалистичные переходные пути, политики и финансирование. Успех этих мер зависит от полной прозрачности, позволяющей отслеживать выполнение обещаний", – добавила Андерсен.

Она также подчеркнула важность Рамочного соглашения по прозрачности Парижского соглашения для создания доверия и обеспечения точных данных о прогрессе в борьбе с изменением климата.