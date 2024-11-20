Литва достигнет 100% возобновляемой энергии в электроэнергетике к 2030 году — министр на COP29

БАКУ /Trend/ - К 2030 году национальная электросеть Литвы станет полностью экологически чистой, а доля электроэнергии из возобновляемых источников достигнет 100 процентов.

Об этом заявил министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас, выступая на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Наша встреча — это очередная возможность действовать", — сказал Гентвилас, подчеркнув необходимость немедленных действий. Он отметил важность отказа от ископаемых видов топлива и поставил амбициозную цель утроить глобальные мощности в области возобновляемых источников энергии и удвоить усилия по энергосбережению к 2030 году, что было заявлено в прошлом году на саммите в Дубае. Однако, по его словам, первичная оценка программы показала, что усилия мирового сообщества пока недостаточны. "К сожалению, первая оценка программы показывает, что наших коллективных усилий было недостаточно. Мы можем и должны работать лучше", — заявил министр.

Литва уже достигла значительных успехов в переходе к "зеленой" экономике. Страна обязалась сократить выбросы парниковых газов минимум на 70 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом, а долгосрочной целью является достижение климатической нейтральности к 2050 году. Он также отметил, что с 2020 года мощность солнечной и ветровой энергетики в Литве увеличилась в четыре раза, и она, как ожидается, более чем удвоится к 2026 году. Кроме того, страна намерена достичь 100 процентов использования возобновляемых источников энергии в секторе отопления к 2050 году.

Гентвилас также обратился к мировому сообществу с призывом к достижению амбициозных и сбалансированных результатов на COP29. "Сегодня Литва призывает к достижению амбициозных и сбалансированных результатов здесь, в Баку", — сказал он, подчеркнув важность реализации глобального механизма подведения итогов и повышения амбиций по смягчению последствий изменения климата с целью сдерживания повышения температуры на 1,5°C.

Министр затронул также ключевую тему климатического финансирования, призвав к установлению реалистичной и амбициозной глобальной цели. "Мы должны двигаться к долгосрочной устойчивости и достичь нового соглашения по новой коллективной количественной цели в области климатического финансирования", — отметил Гентвилас. Он добавил, что размер этой цели должен учитывать развивающиеся экономические возможности стран и учитывать не только исторические выбросы, но и растущий вклад текущих выбросов.