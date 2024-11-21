Десятки тысяч клиентов Банка АВВ сделали пожертвование в Фонд YAŞAT

БАКУ/Trend/ - Кампания Банка АВВ в рамках программы лояльности «Faydalı кешбэк», проведенная с 1 по 15 ноября, вызвала огромный интерес. «Пакет Победы», предложенный банком, выбрали 54 770 клиентов.

Банк АВВ пожертвовал в Фонд YAŞAT сумму, равную начисленному кешбэку клиентов. При этом сами клиенты сохранили свои кешбэк-начисления на счетах, а Банк дополнительно перевел эквивалентную сумму в фонд из собственных средств.

Пожертвования были рассчитаны на основе кешбэков, накопленных с 1 по 15 ноября, при этом максимальная сумма пожертвования на одного клиента составила 10 манатов.

Напомним, Фонд YAŞAT был создан в декабре 2020 года для оказания помощи семьям шехидов и раненым, защищавшим территориальную целостность Азербайджанской Республики. Банк АВВ стал одним из первых коммерческих учреждений, поддержавших фонд, пожертвовав 1 миллион манатов.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.