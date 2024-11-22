Названы суммы выплат по социальным пособиям и Президентским стипендиям в Азербайджане за 10 месяцев текущего года

БАКУ /Trend/ - С января по октябрь текущего года Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайдана 504 тысячам человек выплачены социальные пособия и 401 тысячи человек - ежемесячная Президентская стипендия .

Об этом в пятницу Trend сообщили в Госфонде.

Отмечается, что за этот период населению выплачено 898 миллионов манатов по социальным пособиям и 574 миллиона манатов по Президентским стипендиям.

За 10 месяцев текущего года было назначено 128 тысяч социальных выплат, а с 2019 года, когда началось назначение социальных выплат в электронном формате, через электронную систему проактивно было назначено 698 тысяч пособий и стипендий.

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