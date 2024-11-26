В Азербайджане более чем в 3 раза увеличены требования к уставному капиталу для НКО

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правила пруденциального регулирования деятельности Небанковских кредитных организаций (НКО)".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязимов подписал новое постановление.

На основании решения минимальный размер капитала НКО определяется в следующем объеме:

- требование к капиталу от 300 тысяч до 1 миллиона манатов для НКО, созданных в форме коммерческого юридического лица;

- для НКО, созданного в форме некоммерческого юридического лица - 100 (сто) тысяч манатов.

- Структура капитала определяется в соответствии со статьей 1.0.7 закона. В капитал включаются только те финансовые инструменты, которые оплачиваются наличными.

При расчете капитала из капитала вычитаются:

- чистая стоимость нематериальных активов (с учетом амортизации);

- Сумма отложенных налоговых активов, определенная Международными стандартами финансовой отчетности.

- Вложения средств в капитал дочерних обществ НКО, а также иных юридических лиц.

- Резервы, созданные по удовлетворительным активам при расчете собственного капитала, не вычитаются из капитала.

Департаменту правового обеспечения финансовых рынков поручено в 3-дневный срок обеспечить представление данного решения в Министерство юстиции Азербайджанской Республики для включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.

Подробнее об утверждении "Правила управления кредитными рисками в Небанковских кредитных организациях" можно ознакомиться по ссылке.

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