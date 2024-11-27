Скидки Black Friday в Азербайджане — реальность или коммерческая афера?

БАКУ /Trend/ - В этом году скидки Black Friday ("Черная пятница") запланированы на пятницу, 29 ноября. Так, в магазинах будут организованы специальные скидки на продукцию, а в некоторых магазинах они уже начались. В последние годы эта традиция формируется и в Азербайджане.

Исходя из опроса жителей Баку, проведенного Trend, можно сделать вывод, что эти скидки либо нереальны, либо невелики.

В своем комментарии Trend по этому поводу маркетолог Орхан Гаджиев заявил, что в некоторых случаях эти скидки могут быть реальными и ощутимыми, но часто на местном рынке встречаются определенные заблуждения и уловки.

"В Азербайджане некоторые магазины, предлагая скидки во время Black Friday, искусственно завышают прежние цены, а затем применяют "скидки" на эти цены. Например, цена товара может быть увеличена до Black Friday, а затем по этой цене предоставляется скидка, тогда как предыдущая цена на самом деле не была особо высокой.

Чаще всего, скидки Black Friday распространяются только на определенные виды товаров или их ограниченное количество. Особенно это наблюдается в популярных продуктах электроники и техники. То есть продукт по скидке доступен в определенном количестве или же скидка применяется только к определенным моделям. Часто это может быть тактикой, используемой для привлечения покупателей.

В Азербайджане скидки Black Friday обычно предлагаются как в самих магазинах, так и на онлайн-платформах. В интернет-магазинах иногда бывают более широкие и разнообразные скидки, но и здесь существует проблема ложных скидок. В некоторых случаях цены на сайтах онлайн-продаж слишком завышаются по сравнению с предыдущим периодом, затем применяется "скидка" и эти цены приближаются к изначальной цене.

Технологические и электронные товары, особенно телефоны, телевизоры, ноутбуки и наушники, могут быть подвергнуты значительным скидкам в Азербайджане в период Black Friday. На эти товары иногда действительно бывают реальные скидки. Но и здесь нужно быть осторожным, так как по сниженным ценам могут продаваться старые модели или залежавшийся товар.

Скидки в сфере моды и одежды, как правило, могут оказаться бесполезными. Некоторые розничные торговцы действительно пытаются продать больше товаров во время Black Friday, но по причине того, что цены не так уж и велики, скидки предоставляются чаще всего символические. Цена на одежду, обувь и аксессуары со скидкой часто не сильно отличается с изначальной ценой.

Стоит оценить подходы различных брендов и магазинов, чтобы определить, насколько реалистичны скидки в Black Friday в Азербайджане. Крупные международные бренды, такие как Apple, Samsung, Nike, Adidas, обычно предлагают более точные скидки. Но локальные бренды и небольшие магазины могут прибегать к политике завышения цен и затем уже применения на них скидок", - отметил он.

По его словам, в Азербайджане перед покупкой товара во время распродажи, следует изучить его прежнюю цену и сравнить с ценами в других магазинах.

"Таким образом, вы сможете понять, действительно ли была сделана скидка.

Некоторые магазины могут предлагать пакеты и скидки, которые побудят вас покупать больше товаров, но следует учитывать, что эти пакеты не всегда основаны на реальных скидках.

Для тех, кто совершает покупки в интернете в Азербайджане, существуют дополнительные вопросы безопасности. Могут наблюдаться случаи мошенничества с поддельными сайтами с использованием термина Black Friday. Поэтому важно делать покупки только в известных и надежных интернет-магазинах.

Скидки в Азербайджане иногда могут быть реальными, а иногда и связанными с маркетинговыми уловками. Чтобы проанализировать, действительно ли цены на товары упали во время скидки, важно исследовать предыдущие цены, сравнить фактическую цену продукта", - добавил маркетолог.

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