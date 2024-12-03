Вырос индекс цен на рынке жилья в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В III квартале этого года индекс цен на рынке жилья в Азербайджане вырос на 3,8% по сравнению со II кварталом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Обзор денежной политики" Центрального банка.

Было отмечено, что индекс цен на рынке жилья во втором квартале вырос на 4,3% на первичном рынке жилья и на 3,7% - на вторичном рынке жилья.

"По данным Госкомстата, за январь-сентябрь 2024 года индекс цен на общем рынке жилья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 9,2%, в том числе на первичном рынке жилья - на 10,3%, а на вторичном рынке жилья - на 9,1%", - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!