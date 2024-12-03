БАКУ /Trend/ - Продукция "Made in Turan" поступит на американский рынок.

Об этом сообщил Trend председатель правления Общественного объединения "Ассоциация франчайзинга Азербайджана" Джамид Мовсумов.

Он отметил, что в настоящее время уточняются стандарты "Made in Turan".

"Будут применяться специальные стандарты. Мы планируем перейти на стандарты чистящих средств, воды, лимонада и различных видов холодного кофе. Кроме того,страны, не являющиеся тюркскими государствами, также могут привести свою продукцию в соответствие со стандартами Turan и осуществлять продажу своей продукции в тюркских странах. В настоящее время наиболее активными странами, где мы работаем в связи с созданием производственных мощностей, являются Турция и Казахстан. Достигнута предварительная договоренность о продвижении продукции с логотипом "Made in Turan" на рынки Германии, Америки, Казахстана, Узбекистана, Турции", - сказал Мовсумов.

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