ЕБРР поддерживает инициативу "зеленого" коридора Азербайджан-Казахстан-Узбекистан - региональный директор (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) усиливает свою приверженность "зеленому" финансированию, более 50 процентов его портфеля составляют проекты, соответствующие климатическим целям.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос.

"Мы позиционируем себя как "зеленый" банк, и у нас уже есть несколько достижений, которые это подтверждают, - отметил Дракинос. - Это обязательство, которое мы взяли на себя в рамках Парижского соглашения несколько лет назад, и мы увеличили свои усилия. С 2022-2023 годов мы достигли своей цели, а в этом году планируем достичь еще больших целей".

ЕБРР сотрудничает с другими многосторонними банками развития (МБР) для увеличения инвестиций в проекты, связанные с изменением климата. "У нас есть общая цель - правильно рассчитать объем инвестиций, которые необходимы для достижения наших целей", - пояснил Дракинос. Совместно с другими МБР банк обязуется ежегодно инвестировать 120 миллиардов евро в климатические проекты до 2030 года.

Однако эта сумма составляет лишь часть от предполагаемых 2,4 триллиона евро, необходимых ежегодно для эффективной борьбы с изменением климата. "120 миллиардов евро - это всего лишь небольшой процент, всего 5 процентов от необходимого объема инвестиций, - подчеркнул Дракинос. - Оставшиеся 95 процентов должны поступать от частного сектора и правительств".

Дракинос отметил важную роль правительств в привлечении частных инвестиций путем создания благоприятных нормативных условий и рыночных возможностей. "Правительства должны помочь частному сектору, создавая необходимые нормативные условия и рыночные возможности для привлечения частных инвестиций. Именно МБР и ЕБРР играет ключевую роль", - сказал он.

ЕБРР сосредоточен на сотрудничестве с правительствами для создания нормативно-правовой базы, поддерживающей частные инвестиции. "Мы должны работать с правительствами, помогая им разработать режим регулирования, который будет способствовать инвестициям частного сектора. Тогда мы сможем мобилизовать частный сектор для участия. Иначе мы не сможем этого достичь", - сказал он.

Сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Далее региональный директор рассказал о значительной финансовой поддержке, которую банк оказывает сектору возобновляемой энергетики Азербайджана, в частности, посредством развития двух крупных солнечных парков в Билясуваре и Нефтчале.

"Два солнечных парка в Билясуваре и Нефтчале будут построены совместным предприятием Masdar (75 процентов) и SOCAR Green, что свидетельствует о приверженности Азербайджана поддержке "зеленой" повестки дня и "зеленых" амбиций страны", - отметил он.

Проекты, объем инвестиций в которые составляет 160 миллионов евро, финансируются совместно ЕБРР, Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). "АБИИ, АБР и ЕБРР объединяют усилия, чтобы профинансировать этот проект и воплотить его в жизнь", - подчеркнул Дракинос.

Эти солнечные парки являются частью более широкой стратегии использования возобновляемых источников энергии, поддерживаемой ЕБРР в Азербайджане. Посредством реализации проекта солнечной энергии в Аляте в 2022 году и проекта ветровой электростанции Хызы-Абшерон в 2023 году ЕБРР оказал содействие в создании 1,2 гигаватта мощностей по производству возобновляемой энергии в Азербайджане за последние три года.

"Мы полностью осознаем, что Азербайджан является богатой нефтью страной и что в экономике по-прежнему в значительной степени доминирует сектор ископаемого топлива, - сказал Дракинос. - Однако мы видим сильную политическую волю и растущее осознание глобальной проблемы, поскольку Азербайджан позиционирует себя как страна, приверженная возобновляемым источникам энергии. Азербайджан намерен стать сильным игроком и партнером в решении глобальной проблемы изменения климата".

Обязательства ЕБРР в отношении Азербайджана выходят за рамки возобновляемых источников энергии. Банк также продвигает такие инициативы, как программа "Зеленые города", которая интегрирует устойчивые практики в проекты городского развития, включая системы управления водными ресурсами.

"При каждом нашем финансировании мы учитываем экологические элементы и условия", - пояснил Дракинос, подчеркивая подход ЕБРР к обеспечению устойчивости своих инвестиций.

ЕБРР следит за ходом развития проекта нового "зеленого" коридора

Региональный директор подчеркнул, что ЕБРР внимательно следит за ключевыми региональными событиями, включая недавнее соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о создании "зеленого" коридора.

"Мы работаем по всему Кавказу и внимательно следим за новыми региональными событиями, - отметил Дракинос. - Недавно Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании "зеленого" коридора. Пока рано говорить о деталях проекта, поскольку нам необходимы технико-экономические обоснования и другие оценки. Однако политическая воля к сотрудничеству между этими тремя странами в сочетании с потенциалом использования возобновляемых источников энергии Центральной Азии и Кавказа не только для внутреннего потребления, но и для европейского рынка выглядит очень многообещающе".

Он добавил, что если проект окажется жизнеспособным и приемлемым для финансирования, ЕБРР готов его поддержать. "Все три страны являются действующими членами банка, поэтому у нас есть все возможности для оказания помощи. Я с нетерпением жду дальнейших обновлений по этому вопросу", - сказал Дракинос.

ЕБРР также отслеживает проект создания черноморского кабеля, который является частью регионального "зеленого" энергетического коридора. "Это крупный проект, который становится все более понятным, поскольку технико-экономическое обоснование почти готово, - сказал Дракинос. - Как только оно будет представлено нам, мы его рассмотрим. Мы уверены, что этот проект энергетического коридора может создать инфраструктуру для передачи возобновляемой энергии с Кавказа в Европу."

ЕБРР о ключевых проектах в рамках Среднего коридора в Азербайджане и Грузии

Подчеркнув активное участие банка в проектах, связанных со Средним коридором, важным торговым маршрутом, соединяющим Центральную Азию, Европу и другие регионы, Дракинос подчеркнул приверженность ЕБРР обеспечению соответствия всех финансируемых проектов Парижскому соглашению.

"Все проекты, которые мы финансируем в этом секторе, обязательно включают экологический компонент, – подчеркнул он. - Мы не поддерживаем инициативы, которые не соответствуют требованиям Парижского соглашения, и всегда включаем условия, обеспечивающие их соблюдение".

Дракинос упомянул несколько текущих и потенциальных проектов в рамках Среднего коридора. В Азербайджане ЕБРР активно сотрудничает с Азербайджанским каспийским морским пароходством (ASCO) для приобретения судов и сухогрузов с целью укрепления торговых связей по этому маршруту. "Это помогает удовлетворить спрос на перевозку грузов между Центральной Азией, Европой и другими регионами в обоих направлениях", – отметил он.

В Грузии банк поддерживает проекты по повышению эффективности транспортного сектора, включая модернизацию железнодорожной системы и развитие Системы портового сообщества – цифровой платформы, оптимизирующей операции в портах. "Этот проект объединит порты Грузии, сделав торговлю и передачу грузов между странами более эффективной и быстрой. Это также важная часть концепции Среднего коридора", – пояснил Дракинос.

ЕБРР также заинтересован в расширении Бакинского порта. "Мы сообщили властям Азербайджана о нашей готовности рассмотреть вопрос о расширении пропускной способности Бакинского порта, который является частью Среднего коридора", – добавил Дракинос.

Модель ЕБРР способствует финансированию климатических инициатив

В прошлом году мы инвестировали более 6,5 миллиарда евро в связи с климатическими инициативами, мобилизовав около 25 миллиардов евро из частного сектора, отметил региональный директор.

"Нам удалось успешно привлечь значительные инвестиции из частного сектора, - отметил Дракинос. - На каждый евро, который мы инвестировали, мы привлекли более трех".

Дракинос объяснил этот успех тщательным отбором проектов и поддержанием прочных отношений с государствами, в которых работает ЕБРР.

"Каждый проект, который мы финансируем, реализуется в странах, заинтересованных в этом, поскольку эти страны являются нашими акционерами. Это снижает риски, связанные с нашими проектами. Проекты, которые мы поддерживаем, получают необходимую поддержку, что помогает убедить частных инвесторов. В свою очередь, они могут сосредоточиться на достоинствах самого проекта", - отметил Дракинос.

Он подчеркнул важность сотрудничества со спонсорами высокого класса. "Компании, которые мы финансируем, имеют успешный опыт реализации проектов. Они известны своей способностью соблюдать сроки и придерживаться бюджета. Перерасхода средств не бывает, за исключением редких неожиданных обстоятельств", - пояснил региональный директор.

Модель ЕБРР, заключающаяся в привлечении финансирования как от самого банка, так и от его партнеров, с учетом рыночных условий, тарифов и других финансовых факторов, является основой успеха. "Финансирование проектов также гарантируется благодаря тарифам и другим факторам. Это проверенная модель, и мы продолжим использовать ее в будущем", - сказал в заключение Алкис Вриениос Дракинос.