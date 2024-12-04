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Немецкая транспортная компания покидает азербайджанский рынок

Экономика Материалы 4 декабря 2024 17:33 (UTC +04:00)
Немецкая транспортная компания покидает азербайджанский рынок
Фото: Rhenus Freight

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Представительство немецкой транспортной компании Rhenus Freight East GmbH в Азербайджане объявляет о своей ликвидации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в газете "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики.

Согласно информации, кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: AZ1065, город Баку, Ясамальский район, проспект Тбилиси, дом 49/C.

Отметим, что данная компания была зарегистрирована в 2015 году. А законным представителем компании является Зубан Екатерина Игоревна.

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