ЕАБР разработал базу данных для анализа несуверенного финансирования в Евразийском регионе (ФОТО)

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) разработал базу данных несуверенного финансирования, в которой собраны инвестиции международных финансовых организаций (МФО), поступающие в страны Евразийского региона.

Как передает в пятницу Trend, новый аналитический проект ЕАБР получил название Non-Sovereign Financing Database (NSF Database).

База данных будет ежеквартально обновляться и может быть использована для оперативного мониторинга и анализа несуверенного финансирования в регионе.

В базе данных ЕАБР агрегированы находящиеся в открытом доступе сведения о несуверенных операциях МФО, включая Азиатский банк развития (АБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), ЕАБР, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Новый банк развития (НБР), Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС), Международный инвестиционный банк (МИБ), Международную финансовую корпорацию (МФК).

В ходе представления NSF было отмечено, что база данных дает правительствам и экспертному сообществу государств Евразийского региона полное представление о поступающих в регион несуверенных инвестициях международных финансовых организаций.

"Пользоваться базой и дашбордом очень легко. На основе базы можно формировать аналитические выборки по инструментам, секторам, валютам и многим другим параметрам проектов. Отдельно есть возможность анализировать зеленые проекты МФО в регионе. Можно оценить эффективность проектов. Кроме того, в базе NSF собраны проекты с 2008 года, а значит, можно выявлять долгосрочные тренды в финансировании проектов развития. А это ценно для формулирования государственной политики по финансированию развития", - сказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

На данный момент база данных охватывает операции МФО в следующих странах Евразийского региона: в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В базе содержится информация о 1712 операциях МФО в этих странах за период с 2008 по 2023 годы.