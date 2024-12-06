Институты развития должны совместно мобилизовать финансовые ресурсы для крупных проектов - ЕАБР

АЛМАТЫ /Trend/ - Институты развития должны совместно мобилизовать финансовые ресурсы для крупных проектов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов в ходе сессии на тему "Партнерства в Центральной Азии: глобальные вызовы сквозь призму локальных задач", проходящей в Казахстане в городе Алматы.

“Устойчивое будущее в Азиатско-Тихоокеанском регионе требует строительства крупных инфраструктурных проектов — гидроэлектростанций, дорог и заводов. Ни один финансовый институт не будет финансировать многомиллиардный проект в одиночку. Институты развития должны совместно мобилизовать финансовые ресурсы для таких проектов", - сказал он.

По словам Н.Подгузова, в целом существует 7 перспективных направлений сотрудничества: "Это мобилизация капитала — для разделения бремени крупных проектов развития; рынки капитала — для привлечения средств; содействие финансированию в местной валюте — для снижения рисков для наших государств-членов; экспертиза проектов — для обмена тем, что мы делаем лучше всего; совместные исследовательские проекты — для открытия новых горизонтов сотрудничества и объединения знаний; совместная или скоординированная техническая помощь — для запуска новых проектов; совместная реализация трансграничных проектов — это область, где невозможно не сотрудничать".

Подгузов также призвал многосторонние банки развития и международные организации к совместной работе на всех уровнях.

"Наши совместные усилия по развитию Центральной Азии сделают жизнь людей в наших странах лучше. Это наша главная цель," - добавил он.