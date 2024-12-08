ЕБРР готов оказать поддержку в реализации "зеленого" коридора между Центральной Азией и Европой

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) внимательно следит за ключевыми региональными событиями, включая недавнее соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о создании "зеленого" коридора.

Об этом в интервью Trend сказал региональный директор ЕБРР на Кавказе Алкис Вриениос Дракинос.

"Мы работаем по всему Кавказу и внимательно следим за новыми региональными событиями, — отметил Дракинос. - Недавно Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании "зеленого" коридора. Пока рано говорить о деталях проекта, поскольку нам необходимы технико-экономические обоснования и другие оценки. Однако политическая воля к сотрудничеству между этими тремя странами в сочетании с потенциалом использования возобновляемых источников энергии Центральной Азии и Кавказа не только для внутреннего потребления, но и для европейского рынка выглядит очень многообещающе".

Он добавил, что если проект окажется жизнеспособным и приемлемым для финансирования, ЕБРР готов его поддержать. "Все три страны являются действующими членами банка, поэтому у нас есть все возможности для оказания помощи. Я с нетерпением жду дальнейших обновлений по этому вопросу", — сказал Дракинос.

В дополнение к проекту "зеленого" коридора ЕБРР также изучает Средний коридор — транспортный проект, связывающий Центральную Азию с Европой. Дракинос пояснил, что, хотя этот проект напрямую не связан с вопросами изменения климата, подход банка к финансированию всегда включает элементы устойчивости.

"Концепция Среднего коридора очень важна, поскольку в ее рамках реализуется множество потенциальных проектов, — сказал он. - Мы финансируем ASCO, которая в настоящее время закупает суда и сухогрузы для поддержки торговли вдоль Среднего коридора. Это помогает удовлетворить спрос на перевозку грузов между Центральной Азией, Европой и за ее пределы в обоих направлениях".

Дракинос также подчеркнул, что любые транспортные инвестиции, финансируемые ЕБРР, независимо от сектора, всегда включают экологическую составляющую: "Мы не финансируем проекты, которые не соответствуют условиям Парижского соглашения. Поэтому каждый проект, который мы поддерживаем, полностью соответствует Соглашению, и мы включаем соответствующие условия для обеспечения его соблюдения".

ЕБРР также отслеживает проект создания черноморского кабеля, который является частью регионального "зеленого" энергетического коридора. "Это крупный проект, который становится все более понятным, поскольку технико-экономическое обоснование почти готово, — сказал Дракинос. - Как только оно будет представлено нам, мы его рассмотрим. Мы уверены, что этот проект энергетического коридора может создать инфраструктуру для передачи возобновляемой энергии с Кавказа в Европу."