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Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)

Экономика Материалы 12 декабря 2024 10:05 (UTC +04:00)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

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БАКУ/Trend/ - Yelo Bank уже второй год подряд принимает участие в Программе специализации Университета ADA. В этом году к программе присоединились 25 менеджеров Банка.

Программа включала 7 увлекательных модулей, охватывающих ключевые компетенции, необходимые в современной рабочей среде: умение быстро принимать решения, правила коммуникации и этикета, характерные для успешного лидера, а также темы управления изменениями и командной работы.

В интерактивном формате участники смогли применить полученные знания на практике с помощью презентаций, мозговых штурмов, тематических исследований, практических упражнений, групповых заданий и симуляций.

Присоединившись к этой программе, Yelo Bank сделал ставку не только на профессиональный рост своих менеджеров, но и на общий успех команды. Благодаря таким инициативам Банк стремится раскрыть потенциал сотрудников и достичь выдающихся результатов в их совместной работе.

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
Лидерская программа для сотрудников Yelo Bank успешно завершилась! (ФОТО)
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