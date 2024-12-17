Подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным статистическим комитетом и Главным статистическим управлением Вьетнама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча председателя Государственного статистического комитета Таира Будагова с делегацией, возглавляемой находящимся с визитом в нашей стране генеральным директором Главного статистического управления Вьетнама Нгуен Тхи Хуонгом.

Как сообщает Trend, на встрече было отмечено, что Азербайджан и Вьетнам являются дружественными и партнерскими странами, уважающими интересы друг друга, вызывает удовлетворение развитие межгосударственных отношений по восходящей.

Было особо подчеркнуто, что основы отношений между нашими народами были заложены еще в период СССР, отмечено историческое значение визита лидера вьетнамского народа Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году, занимавшего тогда пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР.

Отметив важность взаимных визитов после восстановления государственной независимости Азербайджана, было подчеркнуто, что государственный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам в 2014 году и официальный визит Президента Вьетнама Чыонга Тан Шанга в Азербайджан в 2015 году являются надежной основой для углубления сотрудничества между странами в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Сегодня благодаря политической воле лидеров двух стран между нашими странами налажены активный политический диалог и эффективное сотрудничество в международных организациях.

Была доведена до внимания заинтересованность в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной, туристической, энергетической и других сферах, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие и укрепляющих свои позиции на международном уровне путем реализация политики, основанной на национальных интересах и современных вызовах, между соответствующими государственными структурами, в том числе между Государственным статистическим комитетом и Главным статистическим управлением Вьетнама.

Отметив взаимный интерес, который представляет опыт обеих стран в сфере статистики, была предоставлена подробная информация о деятельности соответствующих государственных учреждений, проводимых реформах и внедрении инноваций.

С удовлетворением вспомнив о встрече председателя комитета Таира Будагова с генеральным директором Нгуен Тхи Хуонгом в рамках его визита во Вьетнам в 2023 году, было отмечено, что в ходе этой встречи состоялся эффективный обмен мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества.

Затем между Государственным статистическим комитетом Азербайджанской Республики и Главным статистическим управлением Вьетнама был подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики». Меморандум подписали председатель Госкомстата Таир Будагов и генеральный директор Главного статистического управления Вьетнама Нгуен Тхи Хуонг.

Была выражена уверенность в том, что реализация задач, вытекающих из меморандума, даст эффективные результаты – послужит развитию сотрудничества в области статистики, расширению обмена статистическими данными, сопоставимыми на международном уровне и отражающими социальные -экономическое положение обеих стран и укрепление межгосударственного сотрудничества.