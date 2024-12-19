Туристам, оплатившим медуслуги в Азербайджане будет полностью возвращаться НДС

БАКУ /Trend/ - Согласно внесенным изменениям в "Налоговый кодекс", туристы, пользующиеся медицинскими услугами в Азербайджане, смогут в полном объеме получить уплаченный ими налог на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

Он отметил, что иностранцам и лицам без гражданства предусматривается возврат всей суммы НДС в режиме tax-free, уплаченной по безналичным расчетам за оказанные им медицинские услуги.

"Основная цель изменений — предоставление налоговых льгот для медицинского туризма. Это означает, что если турист, находящийся в Азербайджане, пользуется медицинскими услугами, он сможет вернуть уплаченный НДС при выезде из страны.

Это изменение в то же время может увеличить доходы медицинских учреждений. Ведь не исключено, что после него спрос туристов на медицинские услуги возрастет. А это означает больший доход для сектора здравоохранения. Это также может создать стимул для дальнейшего повышения качества в секторе здравоохранения.

Ожидается, что изменение вступит в силу со следующего месяца", - подчеркнул В.Байрамов.

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