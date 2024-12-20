В Нахчыване за последние два года отменены 94 правовых акта - Фуад Наджафли

БАКУ /Trend/ - За прошедшие два года в Нахчыване было отменено 94 правовых акта, утвержденных в нарушение норм законодательства.

Как сообщает Trend, об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли в своем выступлении на научно-практической конференции в Нахчыване.

По его словам, в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, начиная с января 2023 года в Нахчыванской Автономной Республике были предприняты последовательные меры по усилению деятельности судов, проведена кадровая реформа в Верховном суде.

Фуад Наджафли отметил, что в 2023 году и за 11 месяцев 2024 года в административное производство административного суда поступило 1308 дел с требованием компенсации лиц, чьи права когда-то были нарушены, из них 683 дела были прекращены в связи с удовлетворением исковых требований органами-ответчиками, а 258 дел в связи с тем, что были отозваны истцами, 66 дел признаны невозможными из-за отсутствия документов о собственности, 301 дело в настоящее время находится в производстве.

Он добавил, что за прошедшие два года на основании 106 правовых актов, принятых главой Верховного Меджлиса, было отменено 94 правовых акта, утвержденных в нарушение норм законодательства, а в 135 правовых акта были внесены изменения.

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