В Азербайджане увеличилось производство стройматериалов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-ноябре 2024 года было произведено строительных материалов на сумму 1,29 миллиарда манатов, что на 15,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года, сообщает Trend.

Виды продукции Произведено в январе-ноябре 2024 г. Изменения по сравнению с январем-ноябрем 2023 г. (в %) Количество готовой продукции на складах на 1 декабря 2024 г. Цемент (тонны) 3 736 000 9,3 99 900 Строительный гипс (тонны) 90 200 18,5 1 800 Цементный клинкер (тонны) 4 072 800 16 306 200 Известняк (тонны) 27 000 - 36,3 5 500 Сборные бетонные строительные конструкции (куб. м) 35 800 28,8 - Асфальт (тонны) 90 700 - 13,5 - Строительный кирпич (куб. м) 555 400 4 3 200 Бетон (тонны) 4 606 900 29,5 - Строительное стекло (кв. м) 9 034 700 13,8 1 069 800

Напомним, что в Азербайджане в 2023 году было произведено строительных материалов на сумму 1,18 миллиарда манатов, что на 31,8 процента превышает показатель 2022 года.