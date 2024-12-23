В Азербайджане увеличилось производство стройматериалов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-ноябре 2024 года было произведено строительных материалов на сумму 1,29 миллиарда манатов, что на 15,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года, сообщает Trend.
|
Виды продукции
|
Произведено в январе-ноябре 2024 г.
|
Изменения по сравнению с январем-ноябрем 2023 г. (в %)
|
Количество готовой продукции на складах на 1 декабря 2024 г.
|
Цемент (тонны)
|
3 736 000
|
9,3
|
99 900
|
Строительный гипс (тонны)
|
90 200
|
18,5
|
1 800
|
Цементный клинкер (тонны)
|
4 072 800
|
16
|
306 200
|
Известняк (тонны)
|
27 000
|
- 36,3
|
5 500
|
Сборные бетонные строительные конструкции (куб. м)
|
35 800
|
28,8
|
-
|
Асфальт (тонны)
|
90 700
|
- 13,5
|
-
|
Строительный кирпич (куб. м)
|
555 400
|
4
|
3 200
|
Бетон (тонны)
|
4 606 900
|
29,5
|
-
|
Строительное стекло (кв. м)
|
9 034 700
|
13,8
|
1 069 800
Напомним, что в Азербайджане в 2023 году было произведено строительных материалов на сумму 1,18 миллиарда манатов, что на 31,8 процента превышает показатель 2022 года.