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В Азербайджане увеличилось производство стройматериалов

Экономика Материалы 23 декабря 2024 08:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличилось производство стройматериалов
Фото: Искусственный интеллект

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-ноябре 2024 года было произведено строительных материалов на сумму 1,29 миллиарда манатов, что на 15,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2023 года, сообщает Trend.

Виды продукции

Произведено в январе-ноябре 2024 г.

Изменения по сравнению с январем-ноябрем 2023 г. (в %)

Количество готовой продукции на складах на 1 декабря 2024 г.

Цемент (тонны)

3 736 000

9,3

99 900

Строительный гипс (тонны)

90 200

18,5

1 800

Цементный клинкер (тонны)

4 072 800

16

306 200

Известняк (тонны)

27 000

- 36,3

5 500

Сборные бетонные строительные конструкции (куб. м)

35 800

28,8

-

Асфальт (тонны)

90 700

- 13,5

-

Строительный кирпич (куб. м)

555 400

4

3 200

Бетон (тонны)

4 606 900

29,5

-

Строительное стекло (кв. м)

9 034 700

13,8

1 069 800

Напомним, что в Азербайджане в 2023 году было произведено строительных материалов на сумму 1,18 миллиарда манатов, что на 31,8 процента превышает показатель 2022 года.

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