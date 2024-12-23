В Азербайджане уже полностью электронизированы трудовые отношения - Госслужба инспекции труда

БАКУ /Trend/ - Согласно законодательству, вступившему в силу в августе, трудовые отношения в Азербайджане уже полностью электронизированы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время выступления на конференции на тему "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы, как одно из основных направлений подхода к экологическому, социальному и корпоративному управлению" заявила заместитель начальника Государственной службы трудовой инспекции Нармин Мирзаева.

"Трудовые договоры между работником и работодателем теперь заключаются в электронной форме", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция на тему "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы, как одно из основных направлений подхода к экологическому, социальному и корпоративному управлению", организованная Азербайджано-турецким объединением деловых людей (ATIB).

В мероприятии принимают участие председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Орхан Мамедов, заместитель председателя правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Хасиль Аббасов, депутаты Милли Меджлиса (парламент), а также бизнесмены из Азербайджана и Турции.

После конференции запланировано проведение ежегодного общего собрания правления ATIB.

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