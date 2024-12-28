Цель денежно-кредитной политики ЦБА в 2025 году — поддержание инфляции на уровне 4±2%.

БАКУ /Trend/ - Будут продолжены реформы по совершенствованию рамок денежно-кредитной политики. Согласно "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", цель денежно-кредитной политики будет заключаться в поддержании годовой инфляции на уровне 4±2% и в следующем году.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025 год.

Было отмечено, что в 2025 году основной мандат Центрального банка будет направлен на обеспечение стабильности цен, стабилизацию инфляции в пределах установленной цели.

"Как и в предыдущие годы, в следующем году целевым показателем будет изменение индекса потребительских цен за последние 12 месяцев, рассчитанного Государственным комитетом по статистике.

Согласно последним прогнозам Центрального банка (октябрь 2024 г.), ожидается, что в 2025 году годовая инфляция составит около 5,8 процента, что соответствует целевому показателю.

ЦБА также будет регулярно обновлять свои прогнозы по инфляции в 2025 году на основе всестороннего анализа инфляционных факторов. Наряду с общей инфляцией динамика базовой инфляции будет постоянно анализироваться. При этом оценка инфляционных ожиданий будет продолжена.

Ряд внешних и внутренних рисков, связанных со стабильностью цен, сохраняют свою актуальность. В следующем году на инфляционные процессы в стране также будут влиять внешние факторы - динамика цен на сырьевые товары на мировом рынке, инфляционные процессы в странах-партнерах и экономическая активность", - подчеркивается в заявлении.

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