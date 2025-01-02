В Азербайджане определены новые тарифы на электроэнергию

БАКУ /Trend/ - С учетом влияния роста цены на природный газ на себестоимость производства электроэнергии и необходимости устойчивого повышения качества оказываемых в этой сфере услуг, определены новые тарифы на электроэнергию.

Об этом сообщил Тарифный совет Азербайджана, передает Trend.

Ежемесячный объем потребления для населения:

тариф за 1 киловатт-час электроэнергии при потреблении до 200 кВт повышен на 0,4 гяпик (5%), с 8 до 8,4 гяпик;

тариф при потреблении от 200 до 300 киловатт-часов повышен на 1 гяпик (11,1%), с 9 до 10 гяпик;

тариф при потреблении свыше 300 киловатт-часов повышен на 2 гяпик (15,4%), с 13 до 15 гяпик.

средний тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для населения повышен на 0,7 гяпик (7,8%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуг для населения:

для 65% абонентов - 45 гяпик;

для 20% абонентов - 1 манат 33 гяпик;

для 15% абонентов (потребляющих больше) - 5 манат 61 гяпик.

Как видно, для 65% населения тариф за 1 киловатт-час электроэнергии повышен на максимально низком уровне - 0,4 гяпик (5%).

С целью минимизирования влияния на индекс потребительских товаров, для сферы промышленности и сельского хозяйства тариф за 1 киловатт-час электроэнергии повышен на 0,6 гяпик (6%), с 10 до 10,6 гяпик.

Тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для электрозарядных станций повышен на 1,5 гяпик (13,6%), с 11 до 12,5 гяпик. Цена на услуги, предоставляемые на электрозарядных станциях свободно определяется предпринимателями на конкурентной основе.

Сравнение тарифов на электроэнергию

№ Показатель Тариф (гяпик/ кВт·ч, с учетом НДС) Предыдущий Новый 1. Поставка электроэнергии 1.1. Население 1.1.1. Для месячного объема потребления до 200 кВт·ч (включительно) 8,0 8,4 1.1.2. Для месячного объема потребления от 200 до 300 кВт·ч (включительно) 9,0 10,0 1.1.3. Для месячного объема потребления свыше 300 кВт·ч 13,0 15,0 1.2. Не население 1.2.1. Торговля и услуги 11,0 - 1.2.2. Другие* 10,0 12,5 1.2.3. Промышленность и сельское хозяйство 10,0 10,6 1.3 Для алюминиевой промышленности и производстве ферросилиция при прямом подключении к линиям 35 и 110 кВ со стабильной нагрузкой в течение дня, при среднемесячном потреблении электроэнергии на производственные цели не менее 5 млн кВт·ч 1.3.1. Дневное время (с 08:00 до 22:00) 6,4 7,0 1.3.2. Ночное время (с 22:00 до 08:00) 3,1 3,4

Отметим, что изменена структура разделения потребителей электроэнергии в категории «Не население». Раньше в группу «Другие» входили все потребители, за исключением «Торговля и услуги». В новом решении в группу «Другие» входят все потребители, за исключением «Промышленность и сельское хозяйство».

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