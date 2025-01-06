Названы данные по ж/д пассажироперевозкам в Азербайджане в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В 2024 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обслужило примерно 8,5 миллиона пассажиров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

Сообщается, что второй год подряд АЖД сохраняет рекордные показатели по количеству обслуживаемых пассажиров. В 2023 году было обслужено более 7 миллионов пассажиров. Основные причины этого в прошлом году были связаны с выпуском на линии новых поездов, вводом в эксплуатацию новых остановок, увеличением количества дополнительных рейсов в праздничные и выходные дни.

Новые, современные и комфортабельные поезда производства швейцарской компании "Stadler Rail Group" были введены в эксплуатацию в 2024 году по маршруту Баку-Агстафа–Баку. В целях дальнейшего расширения пассажирских перевозок и обеспечения удовлетворенности пассажиров скоростным пассажирским поездам впервые были предоставлены остановки на станциях Ляки и Уджар. Кроме того, в соответствии со стратегией пассажирских перевозок АЖД, количество рейсов по маршруту Баку-Агстафа–Баку увеличено с 2 до 4 с вводом в эксплуатацию новых поездов.

АЖД в 2024 году завершила все приготовления к восстановлению пассажирских перевозок по направлению Баку-Балакен–Баку, были проведены ремонтные работы железнодорожной инфраструктуры на участке Евлах–Балакен. С 3 января 2025 года запущены регулярные железнодорожные рейсы Баку-Балакен–Баку.

Число пользователей мобильного приложения АЖД - "ADY Mobile", запущенного в 2023 году, увеличилось, и в прошлом году количество загрузок превысило 172 тысячи. Программа лояльности, запущенная с сентября 2024 года, предоставила пассажирам, путешествующим пригородными поездами, более доступные и удобные возможности для путешествий через приложение "ADY Mobile". Также с 1 ноября 2024 года на межрайонных (междугородных) маршрутах была введена динамичная ценовая политика. Пассажиры, купившие билет за 30-25 дней до поездки и в обратном направлении, могут воспользоваться скидкой в 15%.

Для удобного проезда пассажиров на Абшеронской кольцевой железной дороге также был применен ряд новшеств. В целях обеспечения комфорта пассажиров, путешествующих по этому маршруту, на Бакинском железнодорожном вокзале и на остановке "Кероглу" увеличено количество турникетов, ускорен переход пассажиров на платформы. На Бакинском железнодорожном вокзале, где количество турникетов увеличено с 28 до 36, максимальная пропускная способность за 1 минуту увеличена с 750 до 1000 человек, а на остановке "Кероглу", где количество турникетов увеличено с 4 до 10 - со 108 до 270 человек.

Все эти шаги создали предпосылки для высоких темпов роста показателей пассажиропотока. Так, количество пассажиров, перевезенных по железной дороге внутри страны, составило 2,8 миллиона человек в 2021 году, 5,2 миллиона человек в 2022 году, 7,1 миллиона человек в 2023 году и около 8,5 миллиона человек в 2024 году. То есть, как и в 2023 году, в прошлом году план был перевыполнен, и впервые за год было перевезено более 8 миллионов пассажиров. В 2024 году количество пассажиров в будние дни выросло до 37 тысяч, в 2023 году - до 30 тысяч.

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