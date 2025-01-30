В Нахчыване увеличены коэффициенты субсидий по аграрному сектору

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике приняты новые решения относительно коэффициентов субсидий по аграрному сектору.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров НАР, согласно соответствующим решениям, в 2025 году посевные коэффициенты и размер посевной субсидии в Нахчыванском экономическом районе увеличены с 8000 манатов до 14700 манатов для виноградников, созданных с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года.

"В то же время увеличены посевные коэффициенты и размер посевной субсидии для фундуковых садов, созданных в вышеуказанные сроки - с 4400 до 8050 манатов, персиковых (нектариновых) и абрикосовых садов - с 4000 до 24500 манатов, фисташковых садов - с 4500 до 6300 манатов, грушевых садов - с 8000 до 25200 манатов, яблоневых садов - с 11000 до 32200, садов хурмы - с 3000 до 7000 манатов, миндальных садов - с 3500 до 7350 манатов, садов грецкого ореха - с 3300 до 5600 манатов", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что предоставление субсидий по аграрной сфере в Нахчыванской АР будет осуществляться в соответствии с коэффициентами, установленными Советом по аграрным субсидиям в соответствии с "Правилом субсидирования производства сельскохозяйственной продукции", утвержденным указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 27 июня 2019 года.

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