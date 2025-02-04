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В прошлом месяце пассажиропоток по железным дорогам в Азербайджане увеличился

Экономика Материалы 4 февраля 2025 17:50 (UTC +04:00)
В прошлом месяце пассажиропоток по железным дорогам в Азербайджане увеличился

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Количество пассажиров, перевезенных "Азербайджанскими железными дорогами" (АЖД) в январе этого года, превысило 713 тысяч и превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 15%.

Об этом сообщили Trend в АЖД.

Количество иностранных туристов, путешествующих поездом, увеличилось на 40 процентов.

В то же время с начала 2025 года по восстановленному маршруту Баку-Балакен-Баку совершили поездку 5 355 пассажиров.

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