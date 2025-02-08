Названа численность наемных работников по видам экономической деятельности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря прошлого года, численность наемных работников по видам экономической деятельности в Азербайджане составляла 1,775 миллиона человек.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, численность наемных работников по видам экономической деятельности в государственном секторе составила 884,4 тыс. человек, а в частном секторе - 890,9 тыс. человек.

На первом месте по количеству наемных работников по видам экономической деятельности находится сфера образования. Так, численность наемных работников в этой сфере составила 328,5 тыс. человек, из которых 311,2 тыс. человек были заняты в государственном секторе, 17,3 тыс. человек - в частном секторе. Вторую строчку этого перечня занимают работники, занятые в сфере торговли; ремонта транспортных средств. Численность наемных работников в этой сфере составила 328,2 тыс. человек. Из этих работников 3,2 тысячи человек были заняты в государственном секторе, 325 тысяч человек - в частном секторе.

В сферах здравоохранения и социального обслуживания численность наемных работников составила 121 тыс. человек в государственном секторе, 29,8 тыс. человек - частном секторе, всего 150,8 тыс. человек.

В сферах, связанных с операциями с недвижимостью, численность наемных работников составила 19,4 тыс. человек, из которых 5,5 тыс. человек - в государственном секторе, 13,9 тыс. человек - в частном секторе.

Отметим, что в нефтегазовом секторе экономики за указанный период работало 31,6 тыс. человек, а в ненефтегазовом - 1743,7 тыс. человек.