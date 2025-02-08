Eni о ходе реализации гибридного проекта ВИЭ в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Eni расширяет свои инициативы в области чистой энергетики в Казахстане, внедряя передовые технологии для повышения устойчивости, сообщил Trend источник в компании.

"Eni работает в секторе возобновляемых источников энергии в Казахстане через полностью принадлежащую нам дочернюю компанию Arm Wind, общая установленная мощность которой составляет 150 мегаватт. Среди ключевых проектов — ветряные электростанции Бадамша-1 и Бадамша-2 мощностью по 48 мегаватт и солнечная электростанция мощностью 50 мегаватт в Туркестане", - уточнили в компании.

Источник добавил: "В январе 2024 года мы подтвердили нашу приверженность инновационному проекту "Гибридные возобновляемые источники энергии и газ" мощностью 250 мегаватт в Жанаозене. Этот проект объединит солнечную и ветровую энергию с газом для стабилизации производства электроэнергии и решения проблемы интеграции нестабильных возобновляемых источников в энергосеть".

"На данный момент мы находимся на стадии строительства этого проекта. Он принесет значительную пользу энергосистеме, обеспечив стабильное и сбалансированное производство электроэнергии, особенно с учетом изменчивости выработки электроэнергии из возобновляемых источников и проблемы их интеграции в сеть. Мы уверены, что подобные гибридные проекты могут стать ключевыми решениями для повышения стабильности энергосетей и обеспечения энергетической безопасности в Казахстане и других странах Центральной Азии", - добавили в компании.

В то же время Eni подтвердила свою готовность рассматривать возможности сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии в Центральной Азии, учитывая общие аспекты между странами.