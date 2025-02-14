Казахстан и Азербайджан стремятся углубить сотрудничество в области налоговых реформ и цифровых решений - Кайрат Джумагулов (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в рамках международных инициатив, совершенствовать двусторонние механизмы обмена данными и усиливать цифровизацию налогового администрирования для дальнейшего укрепления обмена налоговой информацией.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил заместитель председателя Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан Кайрат Джумагулов.

По его словам, на сегодня налоговое и финансовое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном развивается активно и осуществляется как в рамках двусторонних, так и многосторонних механизмов. Одним из ключевых инструментов сотрудничества является конвенция между двумя странами по предотвращению двойного налогообложения. "Эта конвенция играет важную роль в создании прозрачной налоговой среды и устранении двойного налогообложения для бизнеса и граждан обеих стран", - отметил он.

Казахстан и Азербайджан также активно взаимодействуют в рамках Координационного совета руководителей налоговых служб (КСРНС), что позволяет обмениваться опытом, лучшими практиками и совершенствовать налоговое администрирование. "Мы также принимаем участие в международных инициативах по налоговой прозрачности, включая автоматический обмен финансовой информацией по CRS (Common Reporting Standard) и обмен информацией по запросу (EOIR) в соответствии с требованиями Глобального форума ОЭСР", - добавил Джумагулов.

Особое внимание Кайрат Джумагулов также уделил потенциалу сотрудничества между двумя странами в рамках Организации тюркских государств. "Этот потенциал высок, учитывая общность исторических и культурных корней наших народов. Это способствует более глубокому взаимопониманию, укреплению доверия и налаживанию сотрудничества не только в экономической, но и в культурной сфере", - отметил он.

Кроме того, Казахстан и Азербайджан играют ключевую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, который является важным звеном в торговле между Азией и Европой. "Это сотрудничество дает возможность обеим странам извлекать выгоду из транзитных возможностей, а также развивать энергетическое сотрудничество, особенно в области транспортировки и переработки энергоресурсов", - сказал Джумагулов.

Он отметил важность укрепления двустороннего сотрудничества и на международной арене. "Подписание ряда документов на X Совещании глав таможенных администраций в Баку, в том числе дорожной карты по внедрению процедуры eTIR, является важным шагом на пути упрощения таможенных процедур и совершенствования обмена информацией между нашими странами", - добавил зампредседателя.

Джумагулов подчеркнул, что существует значительный потенциал для углубления взаимодействия в нескольких ключевых направлениях. "Прежде всего, это расширение автоматического обмена информацией. Внедрение новых технологий, таких как Common Reporting Standard (CRS), позволит нам оперативно обмениваться данными о финансовых счетах налогоплательщиков. Это, в свою очередь, повысит прозрачность и значительно снизит риски уклонения от налогов".

Он также подчеркнул важность совместных проектов по цифровизации налогового администрирования. "Мы готовы делиться опытом внедрения цифровых платформ и инструментов, которые уже доказали свою эффективность в Казахстане, и изучать лучшие практики Азербайджана. Совместная работа в этой области позволит нам быстрее достигнуть высоких стандартов управления налоговыми процессами", - добавил он.

Обучение и обмен опытом также являются важными составляющими развития двустороннего сотрудничества. "Регулярные семинары, тренинги и рабочие встречи между специалистами налоговых органов наших стран будут способствовать повышению квалификации сотрудников и улучшению качества администрирования".

Кроме того, по его словам, одной из важнейших задач является совершенствование правовой базы. "Мы готовы работать совместно над гармонизацией законодательства в области налогообложения. Это позволит устранить возможные пробелы и создать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций".

Джумагулов отметил, что существует значительный потенциал для развития совместных проектов в нескольких ключевых областях между двумя странами. "Прежде всего, это энергетика. Мы рассматриваем возможность использования таких транспортных коридоров, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, для транспортировки нефти и газа. Это не только диверсифицирует поставки, но и поможет улучшить логистику, что важно для повышения энергетической безопасности".

Он также отметил важность развития возобновляемой энергетики: "Большое внимание уделяется созданию солнечных и ветровых электростанций, что соответствует мировым тенденциям перехода на чистые источники энергии".

Касаемо транспорта и логистики, Джумагулов отметил, что "модернизация инфраструктуры и развитие интегрированных систем позволит снизить логистические издержки и ускорить транспортные потоки, что усилит экономическую интеграцию Центральной Азии, Кавказа и Европы".

По его словам, сотрудничество в агропромышленном комплексе также имеет значительный потенциал. "Мы можем обмениваться агротехнологиями и развивать совместные перерабатывающие мощности, что повысит качество продукции и укрепит продовольственную безопасность".

"Сфера инноваций и высоких технологий также является важным направлением для сотрудничества. Совместные усилия в цифровизации экономики, кибербезопасности и создании технологических кластеров помогут ускорить технологический прогресс и привлечь дополнительные инвестиции", - сказал в заключение Джумагулов.